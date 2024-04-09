Крымский мост открыли для проезда транспорта

На Крымском мосту возобновлено движение транспорта. Об этом сказано в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

В понедельник утром ограничение ввели в 08:10, оно действовало около 10 минут.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.

Проезд по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водителей и пассажиров, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, просят соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.