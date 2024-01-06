Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Крымский мост открыт для движения

06 января 2024, 16:55Общество

1

Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова запущено. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.

Мост уже перекрывали днем в субботу. Спустя час движение возобновили. В районе 15 часов мостовой переход снова закрыли для проезда.

Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Январь 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх