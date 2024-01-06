Крымский мост открыт для движения

Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова запущено. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.
Мост уже перекрывали днем в субботу. Спустя час движение возобновили. В районе 15 часов мостовой переход снова закрыли для проезда.
Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.