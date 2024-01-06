Новости Крыма Крымский мост открыт для движения

Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова запущено. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении. Мост уже перекрывали днем в субботу. Спустя час движение возобновили. В районе 15 часов мостовой переход снова закрыли для проезда. Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

