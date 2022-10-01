Крымский мост полноценно запустят не раньше лета 2023 года

После теракта на Крымском мосту, произошедшего 8 октября, Правительство России и Крыма старались как можно быстрее запустить хоть какое-то сообщение с материковой частью России с помощью паромов через Керченский пролив.
Сейчас же из Крыма можно выехать либо по мосту на легковой машине, либо на пароме. А что делать с продовольствием и вещами первой необходимости, львиная доля которых завозилась грузовыми автомобилями, которым въезд на мост запрещен до окончания его ремонта.
13 октября Правительство Российской Федерации определилось с компанией, которая выполнит капитальный ремонт моста. Ею стало ООО "Нижнеангарсктрансстрой". Но самое интересное не в компании-генподрядчике, а в сроках, установленных для проведения ремонтных работ. Окончательным сроком завершения работ установлено 01 июля 2023 года.
Похоже на то, что крымчанам придется немного затянуть пояса до лета, ведь все товары с территории материковой России доставляются паромами, на которые приходится по двое-трое суток стоять в очереди. Зная то, как выдерживаются сроки при выполнении государственных заказов, можно предсказать, что полноценного товарооборота в Крыму можно не ждать.
Возникает множество вопросов к руководству страны и региона. Зачем вы сидите в своих кабинетах, если не можете обеспечить нормальную жизнь граждан? Если все проблемы из-за проведения спецоперации, то не надо было ее и начинать. "Овчинка выделки не стоит" – единственное, что приходит в голову при мыслях об СВО, которая принесла немало проблем россиянам.