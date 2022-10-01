Крымский мост полноценно запустят не раньше лета 2023 года

После теракта на Крымском мосту, произошедшего 8 октября, Правительство России и Крыма старались как можно быстрее запустить хоть какое-то сообщение с материковой частью России с помощью паромов через Керченский пролив.

Сейчас же из Крыма можно выехать либо по мосту на легковой машине, либо на пароме. А что делать с продовольствием и вещами первой необходимости, львиная доля которых завозилась грузовыми автомобилями, которым въезд на мост запрещен до окончания его ремонта.

13 октября Правительство Российской Федерации определилось с компанией, которая выполнит капитальный ремонт моста. Ею стало ООО "Нижнеангарсктрансстрой". Но самое интересное не в компании-генподрядчике, а в сроках, установленных для проведения ремонтных работ. Окончательным сроком завершения работ установлено 01 июля 2023 года.