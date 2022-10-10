Крымский мост. Появились новые подробности происшествия.

8 октября все ленты СМИ пестрили новостями о взрыве на Крымском мосту. Событие неприятное, но вполне ожидаемое. Уже на следующий день Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным, заявил о причастности украинских спецслужб к этому инциденту.

В России как обычно быстро нашли (назначили) виновников этого громкого происшествия, а когда стали разбираться, оказалось, что всё не так очевидно. Появились факты, вызывающие сомнения в правдивости официальной версии.

По информации федеральных СМИ, на Крымском мосту, кроме водителя фуры, погибли ещё четыре человека, находившихся во внедорожнике Cadillac Escalade.

Одним из пассажиров, а также владельцем внедорожника, был судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов, именно к нему на дачу, скорее всего, ехала компания. Стоит заметить, что именно этот судья рассматривал дело, ответчиком в котором выступала фирма дочери Рамзана Кадырова. Также, в производстве у судьи были дела на миллиарды, связанные с правительством Москвы, нефтегазовыми компаниями и т.д. Вероятно, в его машине и была заложена взрывчатка, ведь судья-лицо неприкосновенное и досматривать его автомобиль никто не будет.

В машине также находились супруги Эдуард Чучакин и Зоя Сафронова. Чучакин-бизнес авантюрист. Он является учредителем евангельской христианской церкви и миссии "Осанна". Церковь "Осанна" прославилась тем, что претендовала на бесплатное получение ряда недвижимости в Петербурге, принадлежащего другим протестантским церквям. Кроме этого, как заявляют некоторые СМИ, Эдуард Чучакин сын Леонида Анатольевича Чучакина, одного из топ-менеджеров "Газпрома". А истории со странными смертями топ-чиновников (или их родственников) энергетических компаний России всё чаще появляются в СМИ.

Четвертым пассажиром был фитнесс-тренер Глеб Оргеткин. Как оказалось, он был известной личностью в гей-обществе России. "Глеб был постоянным участником разных тусовок, крутился с богатыми мужчинами"- сообщает один из телеграмм каналов России.

После всплытия всех этих фактов, версия об организации теракта Украинской стороной, как минимум, вызывает сомнения и кажется не такой уж правдоподобной. Любой из трех мужчин, находившихся в Кадиллаке, мог быть объектом киллеров.

Ответ России в виде массированных ударов по Украине 10 октября, по подсчетам, обошёлся в 500-700 миллионов долларов. И зачем это все было, если истинной окажется заказное убийство продажного судьи, сектанта-мошенника и гея, которого они прихватили для забав? Просто показать россиянам "Вот как мы можем! Бойтесь нас!" и не более, никакого военного сверх ущерба нанести не удалось, только деньги зря в воздух выпустили.