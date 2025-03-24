В очереди на Крымский мост со стороны Кубани находятся 105 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди со стороны Тамани находится 105 транспортных средств", – говорится в сообщении.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Часом ранее на подходах к транспортному переходу со стороны Кубани своей очереди ожидали 45 автомобилей.

С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия. Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.