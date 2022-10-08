Крымский мост разрушен. Кто виноват?

Детали будут позже, а на данный момент имеем только факт приведения в не проездное состояние как минимум двух пролетов моста и полное нивелирование слов Дмитрия Медведева о сто процентной защите транспортной артерии и полном контроле его безопасности спецслужбами РФ.

Сегодня около семи утра, мост на материковую часть России стал топ-новостью во всех СМИ, соцсетях и телеграмм каналах. Причиной этому, как сообщают официальные лица, стало возгорание цистерн с топливом из-за подрыва грузового автомобиля.

В одном из своих заявлений, Медведев обещал наступление "судного дня" в случае удара по Крымскому мосту. Ну что, этот день настал, крымский мост уничтожается. Но хочется спросить, а мы все хотим умереть в ядерной войне из-за Херсона, Цюрюпинска и Новой Каховки? Или Дмитрий Анатольевич, как всегда, просто разбрасывался словами, а данный инцидент спишут на несоблюдение техники безопасности?

Произошедшее вызовет немалую головную боль у всех чиновников, включительно с Президентом Российской Федерации, у которого она, скорее всего, и так имеется после вчерашнего празднования юбилея.

Очереди на заправках стоят с самого утра, люди начали опустошать банкоматы. Но если на людей нашей "верхушке", как всегда, наплевать, то за спецоперацию они наверняка сейчас думают. С сегодняшнего дня точно можно сказать, что поставки оружия в Херсонскую область затруднены. Наша группировка в логистической ловушке, если хотите, в логистическом окружении. А мы туда гоним ещё десятки тысяч людей со ржавыми автоматами.

Уважаемые читатели, мы будем пристально наблюдать за развитием ситуации и оперативно сообщать вам о новых подробностях.