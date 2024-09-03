Крымский мост сейчас: очередь со стороны Тамани выросла в три раза

Во вторник к 9:00 у досмотровых пунктов перед Крымским мостом образовалась очередь из 270 транспортных средств, их количество за час выросло в три раза. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 270 транспортных средств. Время ожидание около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – говорится в сообщении.

По состоянию на 8:00 перед пунктом досмотра со стороны Тамани находилось 75 автомобилей.

Крымский мост является стратегическим объектом, в этой связи прохождение досмотра на мостовом переходе – обязательная процедура. В настоящее время на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Мост периодически перекрываютв целях безопасности. При этом на объекте с двух сторон увеличено число сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности и ускорения процедуры досмотра.