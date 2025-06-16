Крымский мост сейчас: очередь выросла в три раза

Очередь перед досмотровыми пунктами на Крымский мост со стороны Тамани увеличилась в три раза – до 230 автомобилей. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

По состоянию на 8 утра со стороны Тамани наблюдался небольшой затор в 80 авто, сейчас очередь выросла.

"На 10 утра в очереди со стороны Тамани находится 230 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – сказано в сообщении.

На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль.

Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.