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Новости Крыма

Крымский мост сейчас: сколько машин ждут очереди

19 июля 2023, 14:47Общество

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В очереди на Крымский мост со стороны Керчи находятся 180 машин, время ожидания проезда – около часа. Об этом уточняется в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.

"На 13:00 на автоподходе к мосту со стороны Тамани затруднений нет. В очереди со стороны Керчи находится 180 транспортных средств. Время ожидания до часа", – говорится в Telegram-канале.

На Крымском мосту продолжают действовать повышенные меры безопасности со 100% досмотром транспортных средств и багажа. Машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа – на сканер. Проезжающим Крымский мост рекомендуется упаковать вещи так, чтобы их можно было легко и быстро перенести из машины в пункт досмотра.

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