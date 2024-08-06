Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда

Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани за три часа увеличилась, и по состоянию на 10:00 составляет 1150 транспортных средств. Об этом информирует Telegram-канал об оперативной ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 10.00 в очереди со стороны Тамани находятся 1150 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", – говорится в сообщении.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

По состоянию на 6:00 проезда по Крымскому мосту ожидали 1048 автомобилей.

В течение последних двух суток у мостового перехода сохраняются очереди у досмотровых пунктов с обеих сторон. В пиковые нагрузки пробка превышала 2 тысячи автомобилей.