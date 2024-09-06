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Новости Крыма

Крымский мост сейчас: выросла очередь со стороны Керчи

06 сентября 2024, 10:59Общество

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В пятницу к 9:00 у досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи образовалась очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 09:00 в очереди со стороны Керчи находится 75 транспортных средств", – сказано в сообщении.

При этом со стороны Тамани проезд свободен – очереди перед пунктом досмотра нет.

В течение ночи и ранним утром проезд по мостовому переходу через Керченский пролив был свободен.

Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км.

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