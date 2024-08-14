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Новости Крыма

Крымский мост: ситуация с очередями к этому часу

14 августа 2024, 13:57Общество

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На подъездах к Крымскому мосту с обеих сторон стоят 380 авто, наибольшее количество транспорта – в Тамани. Об этом информирует в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди со стороны Тамани находится 280 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи стоят100 авто", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на шесть часов утра среды в очереди со стороны Тамани находилось 215 автомобилей, а со стороны Керчи трудностей с проездом не было.

Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.

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