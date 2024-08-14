Крымский мост: ситуация с очередями к этому часу

На подъездах к Крымскому мосту с обеих сторон стоят 380 авто, наибольшее количество транспорта – в Тамани. Об этом информирует в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди со стороны Тамани находится 280 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи стоят100 авто", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на шесть часов утра среды в очереди со стороны Тамани находилось 215 автомобилей, а со стороны Керчи трудностей с проездом не было.

Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.