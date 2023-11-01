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Новости Крыма

Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения

01 ноября 2023, 14:30Общество

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У Крымского моста после открытия движения в очереди более 500 автомобилей Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 14:00 в очереди со стороны Тамани находится 240 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении.

В среду Крымский мост дважды закрывали для движения автотранспорта. В первый раз ограничение длилось около часа, во второй – более двух часов.

Крымский мост в целях безопасности периодически закрывают для проезда. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.

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