Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения

У Крымского моста после открытия движения в очереди более 500 автомобилей Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 14:00 в очереди со стороны Тамани находится 240 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении.

В среду Крымский мост дважды закрывали для движения автотранспорта. В первый раз ограничение длилось около часа, во второй – более двух часов.

Крымский мост в целях безопасности периодически закрывают для проезда. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.