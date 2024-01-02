Крымский мост: в очереди сотни автомобилей

На Крымском мосту выросла очередь к досмотровым пунктам. Об этом информируется в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 13.00 в очереди со стороны Тамани находится 148 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 264 транспортных средства. Ожидание около часа", – говорится в сообщении.

Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все траснспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.