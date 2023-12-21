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Новости Крыма

Крымский мост закрыт

21 декабря 2023, 15:41Общество

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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно ограничено. Об этом информируется в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – сказано в сообщении.

Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

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