Крымский мост закрыт

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно ограничено. Об этом информируется в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – сказано в сообщении.

Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.