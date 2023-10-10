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Новости Крыма

Крымский мост закрыт: как будут ездить рейсовые автобусы

10 октября 2023, 11:36Общество

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На время ограничения движения транспорта по Крымскому мосту рейсовые автобусы и автобусы с организованными группами детей будут направлять на Керченскую паромную переправу. Об этом рассказал в своем Telegram-канале министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

Движение транспорта по Крымскому мосту ограничат 10 октября с 10:00 до 17:00 из-за проведения ремонтных работ. На это время автодорожная часть транспортного перехода будет полностью закрыта для движения. При этом поезда продолжат ходить по расписанию.

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