Крымский театр кукол работает над новой премьерой по Уайльду

В ноябре новый режиссер Крымского академического театра кукол Дмитрий Смирнов представит на суд зрителей свой крымский дебют – спектакль "Великан-эгоист" по сказке Оскара Уайльда. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила руководитель литературно-драматургической части театра Галина Телегина.

"В коллектив пришел новый режиссер Дмитрий Смирнов и он будет дебютировать со спектаклем "Великан-эгоист" по сказке Оскара Уайльда. Премьера ожидается в ноябре", – сообщила она и отметила, что работа над новым спектаклем началась еще 5 сентября.

Как уточнила Телегина, Дмитрий Смирнов раньше работал в Рыбинском театре кукол (Ярославская область – ред.).

"Специфика работы нашего театра такова, что сначала полностью готовится материальная часть – декорации, куклы, реквизит, а уже потом приступают к работе артисты", – объяснила Телегина.