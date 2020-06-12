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Крымский участковый заплатит крупный штраф за взяточничество

Крымский участковый заплатит крупный штраф за взяточничество

12 июня 2020, 11:01Новости

Как информирует пресс-служба суда, феодосийский городской суд вынес приговор полицейскому, который за взятку "крышевал" нелегальный бизнес.

В сентябре 2019 года участковый уполномоченный полиции решил улучшить свое финансовое положение за счет "бизнесмена", торговавшего товарами, свободная реализация которых запрещена. За определенную плату он предложил "закрыть глаза" на правонарушение и в дальнейшем покровительствовать нелегальному торговцу. В итоге, в конец сентября и в начале октября 2019 года он дважды получил от "подопечного" взятки, на общую сумму 32 000 рублей. Во время второго "транша" его задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

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