Новости Крыма Крымский участковый заплатит крупный штраф за взяточничество

Крымский участковый заплатит крупный штраф за взяточничество Как информирует пресс-служба суда, феодосийский городской суд вынес приговор полицейскому, который за взятку "крышевал" нелегальный бизнес. В сентябре 2019 года участковый уполномоченный полиции решил улучшить свое финансовое положение за счет "бизнесмена", торговавшего товарами, свободная реализация которых запрещена. За определенную плату он предложил "закрыть глаза" на правонарушение и в дальнейшем покровительствовать нелегальному торговцу. В итоге, в конец сентября и в начале октября 2019 года он дважды получил от "подопечного" взятки, на общую сумму 32 000 рублей. Во время второго "транша" его задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

