Новости Крыма Крыму и Севастополю выделят свыше 800 млн рублей на здравоохранение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 85 миллиардов рублей на поддержку региональных систем здравоохранения и покрытие расходов страховой медпомощи. Об этом информирует пресс-служба кабмина. "Российские регионы получат более 85 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Такая поддержка позволит своевременно проводить прием пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19. Речь идет, в том числе, о финансовом обеспечении стационарного лечения. В июне на эти цели уже было выделено 25 млрд рублей", – говорится в сообщении правительства. Так, в соответствии с документом, Республика Крым получит около 542,6 млн рублей, город федерального значения Севастополь – 275,4 млн. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

