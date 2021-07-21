Новости Крыма

Крыму и Севастополю выделят свыше 800 млн рублей на здравоохранение

21 июля 2021, 12:13Общество

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 85 миллиардов рублей на поддержку региональных систем здравоохранения и покрытие расходов страховой медпомощи. Об этом информирует пресс-служба кабмина.

"Российские регионы получат более 85 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Такая поддержка позволит своевременно проводить прием пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19. Речь идет, в том числе, о финансовом обеспечении стационарного лечения. В июне на эти цели уже было выделено 25 млрд рублей", – говорится в сообщении правительства. Так, в соответствии с документом, Республика Крым получит около 542,6 млн рублей, город федерального значения Севастополь – 275,4 млн.

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