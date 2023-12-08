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Новости Крыма

Крыму угрожают подтопления из-за сильных дождей

08 декабря 2023, 15:56Общество

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8 и 9 декабря в Крыму ожидаются сильные дожди, передает региональный главк МЧС.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером 8 декабря, ночью и утром 9 декабря в Крыму ожидаются местами сильные дожди, усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

В этих условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличение количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.

Также существует угроза жизни и здоровью населения из-за возможного падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций и деревьев.

Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Спасатели просят крымчан и гостей полуострова не выходить в лес и горы, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, не находиться в непосредственной близости от русел рек, в том числе пересохших.

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