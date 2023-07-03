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Новости Крыма

Кто чаще всего становится жертвой мошенников в Крыму

Сегодня, 13:01Общество

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Технический прогресс помогает мошенникам выманивать все больше денег у доверчивых граждан. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал член Общественного совета при МВД по Крыму, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева.

Эксперт отметила, что согласно данным социальных опросов, более 90 процентов респондентов сталкивались с дистанционным мошенничеством, столько же опрошенных считают, что не восприимчивы к уловкам преступников.

"Однако технический прогресс расширяет возможности злоумышленников. Согласно статистике МВД Крыма, в первом квартале прошлого года жертвами мошенников становились менее 100 чел, во втором квартале – более 150, в третьем – уже более 200 человек. В этом году во втором квартале число пострадавших от действий преступников превысило 300 человек", – сказала Киселева.

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