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Новости Крыма

Кто и когда благоустроит центр Феодосии за 134 миллиона

07 августа 2024, 09:36Общество

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Благоустройство центральной части Феодосии по проекту "Уездный город" проведут до конца ноября, подрядчик уже определен. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова опубликовано на официальном портале правительства республики.

"Определить Общество с ограниченной ответственностью "Южная Столица" единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение работ по благоустройству территорий по объекту: "Комплексное обустройство туристского центра города Феодосия "Феодосийский уезд", – написано в распоряжении.

В соответствии с документом, стоимость работ составит почти 134,2 млн рублей. Предельный срок исполнения работ – 29 ноября 2024 года. Подрядчик получит аванс в размере 50% от стоимости контракта.

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