Кто и когда благоустроит центр Феодосии за 134 миллиона

Благоустройство центральной части Феодосии по проекту "Уездный город" проведут до конца ноября, подрядчик уже определен. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова опубликовано на официальном портале правительства республики.

"Определить Общество с ограниченной ответственностью "Южная Столица" единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение работ по благоустройству территорий по объекту: "Комплексное обустройство туристского центра города Феодосия "Феодосийский уезд", – написано в распоряжении.

В соответствии с документом, стоимость работ составит почти 134,2 млн рублей. Предельный срок исполнения работ – 29 ноября 2024 года. Подрядчик получит аванс в размере 50% от стоимости контракта.