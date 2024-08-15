Кто в Крыму сможет проголосовать досрочно

Крымчане, которые находятся в зоне СВО, смогут досрочно проголосовать на выборах депутатов парламента республики и муниципальных органов власти. В самой республике досрочного голосования не будет. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев.

Ранее сообщалось, что по решению Центральной избирательной комиссии России с 28 августа в приграничных регионах голосование на выборах всех уровней может проходить досрочно – на избирательном участке, на дому, на придомовых территориях.