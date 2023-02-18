Куда украинские ракеты могут прилететь в Крыму

Нуланд заявила: военные базы России в Крыму являются легитимными целями для Вооруженных сил Украины. Такими действиями США фактически развязали руки Украине для начала военных операций в Крыму.

Наша редакция решила выделить возможные первоочередные цели ВСУ на территории Крыма.

Объекты транспортной инфраструктуры. Ни для кого не секрет, что обрезание логистики противника является залогом успеха любой военной кампании. 8 октября был нанесен удар по Крымскому мосту, вследствие которого обрушились 2 пролета дорожного полотна и были поврежденные железнодорожные пути. Но целью может быть не только мост. Джанкой со своими ж/д и авто узлами, аэропорт Симферополь, Бельбек, Заводское также могут стать целями для ударов.

Нефтехранилища и нефтебазы. Феодосийская нефтебаза может хранить 250 тыс. тонн и переваливать до 12 млн тонн нефти в год. Она является одной из крупнейших нефтебаз не только в масштабах Крыма. Нефтебазы также расположены в Керчи (резервуарный парк на 5 тыс. м3, три резервуара для мазута, один для дизельного топлива), в Бахчисарае (хранение автомобильного бензина и дизельного топлива), в Симферополе (хранилище авиационного топлива). Их уничтожение приведет к транспортному и энергетическому коллапсу в Крыму.

Предприятия энергетической инфраструктуры. Целями для ВСУ могут стать объекты энергетики Крыма. Это Симферопольская ТЭЦ мощностью 100 МВт, Севастопольская ТЭЦ мощностью генерации в 33 МВт, Камыш-Бурунская ТЭЦ (32 МВт), Сакская ТЭЦ (12 МВт), 20 МВт (ПГУ), а также новые Таврическая ТЭС и Балаклавская ТЭС (суммарной мощностью по 470 МВт каждая.

Артиллерийские склады в Севастополе и базы Черноморского флота. Черноморский флот России хранит в Севастополе боеприпасы недалеко от центра города, там хранятся не только новое вооружение, но и старое. Тот же 17-й арсенал Черноморского флота располагается практически в центре города, на Северной стороне в Сухарной балке. Кроме того, минно-торпедная база в Троицкой балке Севастополя, ракетная база – в районе Сахарной Головки и Инкермана, артиллерийские склады – в Сухарной балке Севастополя. Кроме того, гипотетическую угрозу представляет и объект "Феодосия-13" вблизи Краснокаменки.

Видим, что на эскалацию с нашей стороны Запад отвечает равнозначно. Поставки дальнобойных ракет Украине – вопрос времени. Как тогда будет справляться наша ПВО, если сейчас время от времени дешевые беспилотники беспрепятственно достигают цели?

Представители власти заявляют, что все под контролем и бояться нечего, но никто не говорит как нас будут защищать. В связи с этим каждый день увеличивается количество семей, покинувших Крым.