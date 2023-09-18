Курортные поселки на востоке Крыма на два дня останутся без воды

Девять курортных поселков Феодосии на двое суток – с 19 по 21 сентября – останутся без воды в связи с аварийно-восстановительными работами. Об этом информирует пресс-служба "Воды Крыма".

Речь идет о поселках Коктебель, Орджоникидзе, Наниково, Курортное, Щебетовка, селах Южное, Подгорное и Насыпное.

"В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водоснабжения с 8 утра 19 сентября до 8 утра 21 сентября будет ограничено водоснабжение в населенных пунктах городского округа Феодосия", – сказано в сообщении.

Уточняется, что в Насыпном воду отключат только по улицам Айвазовская, Восточная, Дружбы, Ленина, Первомайская, Октябрьская, Садовая, Заречная и Южнобережная.