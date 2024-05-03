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Новости Крыма

"Квантовый прыжок": как в Бахчисарае делают дороги

03 мая 2024, 10:15Общество

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За 10 лет, которые Крым развивается в составе России, Бахчисарай сделал "квантовый прыжок" в сфере дорожного строительства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации города Дмитрий Скобликов.

По его словам, сегодня в числе приоритетных – проекты, которые повысят комфорт инфраструктуры. а также доступность привлекательных объектов для туристов.

"На сегодняшний день практически все главные проездные дороги города отремонтированы. И мы приступили уже к этапу, в рамках которого строим дороги в микрорайонах, в частном секторе. То есть мы не решаем критические моменты, а улучшаем нашу инфраструктуру, комфорт жителей города", – поделился Скобликов.

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