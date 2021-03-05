Новости Крыма

Квартирант в Крыму обчистил съемное жилье и сдал имущество в ломбард

05 марта 2021, 10:50Происшествия в Крыму

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В Симферополе полицейские задержали жителя Керчи по подозрению в краже из арендованной квартиры. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД по РК.

По информации ведомства, в полицию обратилась 34-летняя хозяйка квартиры, которая рассказала, что полгода сдавала жилье в аренду керчанину. Спустя время мужчина перестал выходить на связь, тогда она решила проверить сохранность своего имущества. По словам хозяйки, из ее квартиры пропал холодильник, стиральная машина, телевизор и кондиционер. Сумма ущерба составила 128 тысяч рублей.

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