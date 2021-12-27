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Льготы "Пушкинской карты" хотят распространить на детей

27 декабря 2021, 10:53Общество

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В льготную программу "Пушкинской карты" следует включить подростков и детей от 3 до 14 лет, чтобы и самые маленькие россияне тоже могли бесплатно приобщаться к культуре. Официальный документ с этим предложением депутат Госдумы Евгений Федоров направил на имя главы Минкульта, информирует RT.

По мнению депутата, запуск проекта в сентябре 2021 года имеет большую значимость для привлечения внимания молодых людей к культурной жизни России. Но программа охватывает только возраст с 14 до 24 лет.

Школьники и даже дошкольники тоже имеют право на подобную поддержку, особенно, если речь идет о многодетных или малообеспеченных семьях, считает депутат.

"В целях поддержки семей с малолетними детьми, а также реализации государственной политики, направленной на создание условий для всестороннего развития детей, прошу вас оценить целесообразность расширения действия проекта "Пушкинская карта" на граждан в возрасте от трех до 14 лет", – цитирует обращение Федорова RT.

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