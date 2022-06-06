Новости Крыма

Ласточкино гнездо вошло в топ-10 необычных замков России

06 июня 2022, 10:09Общество

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Готический замок Ласточкино гнездо, расположенный на Южном берегу Крыма, вошел в подборку десяти необычных замков в разных регионах России, составленную сервисом поездок и путешествий Туту.ру. Об этом информирует пресс-служба сервиса.

В топ-10 вошли памятники архитектуры, которые могу стать декорациями для кино или фотосессии, необычным местом ночлега или же местом проведения квеста по охоте за привидениями. В подборку вошли и объекты с большой историей, и построенные совсем недавно, сообщает сервис. Ласточкино гнездо заняло в ней девятое место.

Замок расположен на отвесной 40-метровой скале мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра. Свой нынешний вид он приобрел благодаря советскому скульптору и архитектору Леониду Шервуду, который создал проект по заказу московского миллионера Сергея Рахманова в 1911 году. В разные годы в нем размещались склады, рестораны и читальные залы. Сегодня Ласточкино гнездо – архитектурно-выставочный комплекс, признанный объектом культурного наследия России федерального значения.

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