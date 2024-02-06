Новости Крыма Лавина остановила дорожное сообщение в горах

Высокогорный Цунтинский район Дагестана оказался отрезанным от дорожного сообщения из-за сошедшей снежной лавины. Об этом рассказали в региональном главке МЧС. В Цунтинском районе из-за снегопада и снежных наносов закрыт Генухский перевал (участок республиканского автодороги Кидеро – Бежта – Тлядал). "На 37 км республиканской автодороги Агвали – Шаури – Кидеро км сошла снежная лавина длиной 750 м3. Заблокирован Цунтинский район, 45 населенных пунктов. Выехали 2 единицы техники, ориентировочное время расчистки к 19:00", – говорится в Telegram-сообщении. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

