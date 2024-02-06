Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Лавина остановила дорожное сообщение в горах

06 февраля 2024, 22:24Общество

5

Высокогорный Цунтинский район Дагестана оказался отрезанным от дорожного сообщения из-за сошедшей снежной лавины. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

В Цунтинском районе из-за снегопада и снежных наносов закрыт Генухский перевал (участок республиканского автодороги Кидеро – Бежта – Тлядал).

"На 37 км республиканской автодороги Агвали – Шаури – Кидеро км сошла снежная лавина длиной 750 м3. Заблокирован Цунтинский район, 45 населенных пунктов. Выехали 2 единицы техники, ориентировочное время расчистки к 19:00", – говорится в Telegram-сообщении.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Февраль 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх