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Новости Крыма

Легализация гостевых домов в Крыму: когда примут закон и зачем это нужно

06 августа 2024, 11:24Общество

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В прибрежных поселках Крыма почти 80 процентов населения зарабатывает на сдаче туристам собственного жилья в сезон. При этом их дома не являются гостиницами, но и понятия "гостевой дом" в законодательстве РФ до сих пор не существует.

Когда будет принят закон "Предоставление услуг в гостевом доме" и что он даст тем, кто сдает свое жилье туристам, РИА Новости Крым рассказала руководитель Гостинично-туристской ассоциации в Крыму, член Общественного совета Валентина Марнопольская.

"В результате мониторинга министерством курортов и туризма совместно с муниципальными образованиями в Крыму были выявлены порядка 9,5 тысяч объектов, в которых сдается жилье. Собственники зарегистрированы как налогоплательщики", – рассказала Валентина Марнопольская.

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