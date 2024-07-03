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Новости Крыма

Легкоатлетка из Ялты вошла в тройку лучших спортсменов РФ в метании копья

03 июля 2024, 09:36Общество

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Легкоатлетка из Ялты Дана Назюта вошла в тройку лучших спортсменов России в метании копья. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, спортсменка "Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике №1", член сборной России Дана Назюта завоевала бронзовую медаль в метании копья. Ее результат – 45 метров 34 сантиметра", – написала Павленко в своем Telegram-канале.

Первенство России среди юношей и девушек до 18 лет проходило в Смоленске. В нем приняли участие 853 спортсмена из 68 регионов России, уточнила глава администрации.

Павленко поздравила спортсменку с победой и пожелала ей и ее тренерам новых побед.

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