Новости Крыма

Легковушка врезалась в автобус с пассажирами под Симферополем

08 июня 2021, 12:14Происшествия в Крыму

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Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП в Симферопольском районе с участием легкового автомобиля и автобуса, проинформировала пресс-служба МВД по Крыму. Авария произошла вечером в понедельник.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo Lanos, двигаясь со стороны Симферополя в направлении Джанкоя, на регулируемом перекрестке, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автобусом КАвЗ", – сказано в сообщении. В автобусе находилось 20 человек, никто из них не пострадал. Водитель и пассажир легкового авто получили телесные повреждения и доставлены в больницу.

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