На автодороге Ялта – Алушта в Крыму легковушка врезалась в рейсовый автобус – пострадали маленький ребенок и водитель легкового автомобиля. Об этом информируют пресс-службы Госавтоинспекции и прокуратуры Крыма.

По предварительной информации, накануне вечером на автодороге "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта" водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигаясь по направлению от Ялты в сторону Алушты, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди движущимся автобусом "ПАЗ" под управлением водителя 1979 года рождения.