Леса Крыма обзавелись круглосуточными "глазами"

Более двух десятков камер видеонаблюдения установлены в лесах Крыма для мониторинга пожарной обстановки, они уже подключены и работают в тестовом режиме. Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Владимир Капитонов.

"У нас вводится в действие видеомониторинг по программе "Лесохранитель". Установлена 21 камера, которая наблюдает не за туристами, а за лесными массивами, за пожарами. Эта программа сейчас тестируется и буквально в ближайшие дни будет работать", – рассказал Капитонов.