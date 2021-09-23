Новости Крыма

Леса Крыма обзавелись круглосуточными "глазами"

23 сентября 2021, 15:09Общество

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Более двух десятков камер видеонаблюдения установлены в лесах Крыма для мониторинга пожарной обстановки, они уже подключены и работают в тестовом режиме. Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Владимир Капитонов.

"У нас вводится в действие видеомониторинг по программе "Лесохранитель". Установлена 21 камера, которая наблюдает не за туристами, а за лесными массивами, за пожарами. Эта программа сейчас тестируется и буквально в ближайшие дни будет работать", – рассказал Капитонов.

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