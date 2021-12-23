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Летел 140 км/ч на BMW: вынесен приговор за смертельное ДТП в Крыму

23 декабря 2021, 15:01Происшествия в Крыму

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Виновник смертельной аварии в Советском районе приговорен к шести годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

ДТП произошло в июне 2021 года на автодороге "Таврида" – Джанкой – Красноперекопск. Мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, двигался на легковом автомобиле BMW со скоростью 140 км/ч, пересек сплошную линию дорожной разметки, выехал на встречную полосу и врезался в "ВАЗ".

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "ВАЗ" погиб, а его пассажир получил тяжелые травмы.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Подсудимый лишен права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев", – уточнили в прокуратуре.

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