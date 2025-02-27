Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Летний поезд из Питера в Крым – продажа билетов открыта

27 февраля 2025, 11:23Общество

2

Гранд Сервис Экспресс" открыл продажу билетов на дополнительный летний поезд в Крым из Санкт-Петербурга. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика.

"Открыты продажи билетов на дополнительный летний поезд №177/178, который будет курсировать по маршруту Санкт-Петербург – Симферополь. Он пройдет через Тверь, Москву, Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону", – сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в первый рейс из Симферополя состав отправится 24 мая в 21:10. На Курском вокзале Москвы сделает остановку 26 мая в 11:50, в Петербург прибудет в этот же день в 21:55. Первое отправление из Питера – 27 мая в 01:40, остановка в Москве в этот же день в 10:08, прибытие в Симферополь – 29 мая в 6 часов утра.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Март 2025
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх