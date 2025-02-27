Гранд Сервис Экспресс" открыл продажу билетов на дополнительный летний поезд в Крым из Санкт-Петербурга. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика.

"Открыты продажи билетов на дополнительный летний поезд №177/178, который будет курсировать по маршруту Санкт-Петербург – Симферополь. Он пройдет через Тверь, Москву, Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону", – сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в первый рейс из Симферополя состав отправится 24 мая в 21:10. На Курском вокзале Москвы сделает остановку 26 мая в 11:50, в Петербург прибудет в этот же день в 21:55. Первое отправление из Питера – 27 мая в 01:40, остановка в Москве в этот же день в 10:08, прибытие в Симферополь – 29 мая в 6 часов утра.