Летом в Крым можно будет прилететь из 47 городов России

Из 47 российских городов уже открыты продажи на летние рейсы в Симферополь, сообщает пресс-служба крымского аэропорта. Уточняется, что старт большинства рейсов запланирован на начало курортного сезона. При этом многие полеты будут осуществляться до сентября и октября.

Среди новых направлений – Липецк (рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам с 29 апреля по 30 сентября) и Курган (по средам и воскресеньям с 28 апреля по 29 сентября).

Также новым направлением полетов станут прямые рейсы между Надымом (Ямало-Ненецкий автономный округ). Они будут выполняться с 4 мая по 29 сентября: по вторникам в Крым, а по средам – в обратном направлении