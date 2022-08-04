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Ливни, грозы, град: Крым будет штормить три дня

04 августа 2022, 09:20Общество

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В ближайшие часы Крым накроет буря с ливнями и градом, объявлено затяжное штормовое предупреждение. Об этом передает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 3 августа, днем 4 августа, в течение суток 5 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, в дневные часы с градом, грозы, шквал 20-25 м/с", – говорится в сообщении.

Кроме того, 4 и 5 августа на отдельных реках возможны кратковременные повышения уровня воды на 0,5-1,5 метров.

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