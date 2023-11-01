В Крыму ночью и утром 3 ноября ожидаются ливни с грозами и усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом передает пресс-служба республиканского главка МЧС.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 3 ноября в Крыму ожидается кратковременное ухудшение погодных условий: дожди – в южных, центральных и восточных районах очень сильные, грозы, усиление восточного с переходом на юго-западный ветра 15-20 м/с", – сказано в сообщении.

В связи с этим высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП и нарушений транспортного сообщения. Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев, и возможными обрывами линий электропередачи.