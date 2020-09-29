Новости Крыма

Ливни и град: синоптики рассказали о погоде в Крыму во вторник

Ливни и град: синоптики рассказали о погоде в Крыму во вторник

29 сентября 2020, 09:48Новости

Во вторник в Крыму во второй половине дня ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с, информируют в региональном гидрометцентре. "В связи с прохождением холодного атмосферного фронта балканского циклона во второй половине дня 29 сентября в Крыму ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, при грозах шквалистое усиление ветра 20-25 м/с, в отдельных районах возможен град. Температура воздуха: ночью +12…+17 градусов, на побережье до +20 градусов; днем 29 сентября +25…+30 градусов", – говорится в сообщении. В Симферополе переменная облачность. Без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +28…+30 градусов.

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