Ливни обрушатся на Крым

Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым во вторник днем, объявлено штормовое предупреждение. Об этом передали в пресс-службе регионального МЧС.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня и вечером 16 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.