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Новости Крыма

Ливни с грозами и ветер: на Крым надвигается шторм

26 апреля 2023, 12:52Общество

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Ливни с грозами и сильным ветром прогнозируются в Крыму в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом информирует пресс-служба республиканского главка МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела днем 27 апреля и в течение суток 28 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра 15-20 м/с", – говорится в Telegram-канале ведомства.

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