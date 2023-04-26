Ливни с грозами и ветер: на Крым надвигается шторм

Ливни с грозами и сильным ветром прогнозируются в Крыму в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом информирует пресс-служба республиканского главка МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела днем 27 апреля и в течение суток 28 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра 15-20 м/с", – говорится в Telegram-канале ведомства.