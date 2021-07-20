Новости Крыма

Ливни возвращаются в Крым: МЧС объявило штормовое предупреждение

20 июля 2021, 11:54Общество

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В среду и четверг в Крыму прогнозируются сильные ливни с грозами, град и шквалистый ветер. Об этом проинформировали в МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр. "В связи с прохождением холодного фронтального раздела 21 и 22 июля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, крупный град, усиление северо-западного ветра 20-25 м/с", – сказано в сообщении.

В ведомстве предупредили о возможных подтоплениях, авариях на объектах энергетики и ЖКХ, вероятных нарушениях транспортного сообщения и повреждении сельскохозяйственных растений. Жителям и гостям Крыма не рекомендуется находиться рядом с плохо укрепленными рекламными щитами и слабо укрепленными конструкциями. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. В связи с этим настоятельно рекомендовано воздержаться от поездок в горно-лесную местность, на море и внутренние водоемы.

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