Новости Крыма

Лобовая авария на западе Крыма: двое пострадавших в больнице

Лобовая авария на западе Крыма: двое пострадавших в больнице

29 сентября 2020, 09:44Новости

В Сакском районе Крыма произошло лобовое ДТП с участием двух легковых автомобилей. Спасателям пришлось вырезать зажатого в "ВАЗе" водителя, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

По данным ведомства, авария произошла в 21:21 на дороге между селами Лесновка и Шелковичное. "Произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Audi100 и "ВАЗ 2104". В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ, – сказано в сообщении. – Спасатели деблокировали водителя "ВАЗ" с помощью гидравлического оборудования. В медицинской помощи также нуждался пассажир отечественного авто". Сотрудники ГУ МЧС России по РК отключили аккумуляторные батареи и смыли топливо с проезжей части. Пострадавшие доставлены в Сакскую районную больницу.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Октябрь 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх