Новости Крыма Лобовая авария на западе Крыма: двое пострадавших в больнице

Лобовая авария на западе Крыма: двое пострадавших в больнице В Сакском районе Крыма произошло лобовое ДТП с участием двух легковых автомобилей. Спасателям пришлось вырезать зажатого в "ВАЗе" водителя, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по РК. По данным ведомства, авария произошла в 21:21 на дороге между селами Лесновка и Шелковичное. "Произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Audi100 и "ВАЗ 2104". В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ, – сказано в сообщении. – Спасатели деблокировали водителя "ВАЗ" с помощью гидравлического оборудования. В медицинской помощи также нуждался пассажир отечественного авто". Сотрудники ГУ МЧС России по РК отключили аккумуляторные батареи и смыли топливо с проезжей части. Пострадавшие доставлены в Сакскую районную больницу. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

