Новости Крыма

Логотип столицы Крыма будут придумывать всей Россией

29 августа 2022, 08:57Общество

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Логотип Симферополя будут искать по всей России соответствующий конкурс продлен почти до конца сентября, а его география расширена до границ РФ. Это следует из сообщения Управления молодежи, спорта и туризма администрации Симферополя.

"В связи с многочисленными просьбами желающих принять участие в конкурсе, но не являющимся жителями Республики Крым, принято решение продлить сроки подачи конкурсных работ, а также, разрешить принимать участие в конкурсе всем гражданам Российской Федерации независимо от места проживания", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что принять участие в конкурсе на разработку логотипа столицы Крыма могут только жители республики, а победителя огласят не позднее 29 августа.

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