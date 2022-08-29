Логотип столицы Крыма будут придумывать всей Россией

Логотип Симферополя будут искать по всей России соответствующий конкурс продлен почти до конца сентября, а его география расширена до границ РФ. Это следует из сообщения Управления молодежи, спорта и туризма администрации Симферополя.

"В связи с многочисленными просьбами желающих принять участие в конкурсе, но не являющимся жителями Республики Крым, принято решение продлить сроки подачи конкурсных работ, а также, разрешить принимать участие в конкурсе всем гражданам Российской Федерации независимо от места проживания", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что принять участие в конкурсе на разработку логотипа столицы Крыма могут только жители республики, а победителя огласят не позднее 29 августа.