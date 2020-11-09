Локальный и символический: в Крыму пройдет первый снег

С понедельника температурный фон в Крыму начнет постепенно снижаться, а северо-восточные ветры принесут на полуостров сначала полярный, а затем арктический воздух. Таким прогнозом в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.

Синоптик уточнил, что с понедельника по пятницу в Крыму сохранится антициклональный характер погоды, осадки маловероятны, переменная облачность.

"В понедельник ночью +3…+8, днем +10…+15, то во вторник +3…+8, днем +9…+14, среда ощутимое похолодание +1…+6 ночью, днем +6….+11. В четверг и в пятницу ожидаются первые около нулевые ночные и утренние температуры, а значит и заморозки местами до -1…-2, днем не выше +3…+8. А в выходные 14-15 ноября даже кое-где мы ожидаем первый локальный и символический, но все-таки снег. Ночная температура уже не превысит -3…+2, а днем всего лишь 0…+5", – спрогнозировал специалист. По его словам, ноябрь в этом году на полуострове будет холоднее, чем обычно: почти на один градус ниже нормы.