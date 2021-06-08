Новости Крыма

Людей из подтопленных домов на востоке Крыма переселили

08 июня 2021, 12:18Происшествия в Крыму

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В селе Приозерное в восточном Крыму продолжается ликвидация последствий подтопления домов и придомовых территорий в результате сильных ливней. В пострадавший район направлены 135 спасателей и 27 единиц техники. Об этом проинформировала пресс-служба крымского главка МЧС.

"В связи с переливом воды через дамбу в селе Приозерное произошло подтопление 18 придомовых территорий и домовладений, в которых проживает 35 человек, из них 10 детей. На базе гостиницы "Полет" в пгт. Багерово был развернут пункт временного размещения, в котором находятся четыре человека из них трое детей", – уточнили в ведомстве.

Организована работа оперативного штаба. На месте работает аэромобильная группировка главного управления. При помощи мотопомп спасатели откачивают воду с подтопленных участков. Информации о погибших и пострадавших не поступало, социально-значимые объекты, объекты энергетики и ЖКХ функционируют бесперебойно.

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