Людей из подтопленных домов на востоке Крыма переселили

В селе Приозерное в восточном Крыму продолжается ликвидация последствий подтопления домов и придомовых территорий в результате сильных ливней. В пострадавший район направлены 135 спасателей и 27 единиц техники. Об этом проинформировала пресс-служба крымского главка МЧС.

"В связи с переливом воды через дамбу в селе Приозерное произошло подтопление 18 придомовых территорий и домовладений, в которых проживает 35 человек, из них 10 детей. На базе гостиницы "Полет" в пгт. Багерово был развернут пункт временного размещения, в котором находятся четыре человека из них трое детей", – уточнили в ведомстве.

Организована работа оперативного штаба. На месте работает аэромобильная группировка главного управления. При помощи мотопомп спасатели откачивают воду с подтопленных участков. Информации о погибших и пострадавших не поступало, социально-значимые объекты, объекты энергетики и ЖКХ функционируют бесперебойно.