Новости Крыма

Макароны и картошка могут быть полезными – диетолог

06 октября 2021, 09:25Общество

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Картофель и макароны весьма популярны в меню российских семей, хотя эти продукты принято считать не слишком полезными. Впрочем, их полезность можно повысить, если подойти к процессу приготовления правильно. О том, как это сделать, рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева, информируют "Народные Новости".

По словам Королевой, доступность перечисленных продуктов стала залогом их постоянного присутствия в рационе россиян, при этом картофель часто жарят с добавлением жиров или употребляют в виде пюре со сливочным маслом и молоком. Такие рецепты диетолог рекомендует забыть, а для того, чтобы получить пользу от этого овоща, она советует варить картошку "в мундире", предварительно ее промыв. Так вреда для организма не будет, зато вы получите целый набор углеводов и минералов, а также хорошую порцию витамина С.

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