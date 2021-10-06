Картофель и макароны весьма популярны в меню российских семей, хотя эти продукты принято считать не слишком полезными. Впрочем, их полезность можно повысить, если подойти к процессу приготовления правильно. О том, как это сделать, рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева, информируют "Народные Новости".

По словам Королевой, доступность перечисленных продуктов стала залогом их постоянного присутствия в рационе россиян, при этом картофель часто жарят с добавлением жиров или употребляют в виде пюре со сливочным маслом и молоком. Такие рецепты диетолог рекомендует забыть, а для того, чтобы получить пользу от этого овоща, она советует варить картошку "в мундире", предварительно ее промыв. Так вреда для организма не будет, зато вы получите целый набор углеводов и минералов, а также хорошую порцию витамина С.