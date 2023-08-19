Маленький ребенок выпал из окна многоэтажки в Симферополе

Инцидент произошел 17 августа на улице Фрунзе в Симферополе. Маленький ребенок сорвался с подоконника второго этажа. Его оперативно отвезли в больницу. Он до сих пор находится на лечении. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Как сообщили в надзорном ведомстве, специалисты планируют выяснить причины и обстоятельства инцидента. Также дать оценку действиями родителей по исполнению обязанностей в воспитании малолетнего ребенка.

Ход расследования находится на контроле республиканской прокуратуры.