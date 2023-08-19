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Новости Крыма

Маленький ребенок выпал из окна многоэтажки в Симферополе

19 августа 2023, 13:23Происшествия в Крыму

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Инцидент произошел 17 августа на улице Фрунзе в Симферополе. Маленький ребенок сорвался с подоконника второго этажа. Его оперативно отвезли в больницу. Он до сих пор находится на лечении. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Как сообщили в надзорном ведомстве, специалисты планируют выяснить причины и обстоятельства инцидента. Также дать оценку действиями родителей по исполнению обязанностей в воспитании малолетнего ребенка.

Ход расследования находится на контроле республиканской прокуратуры.

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